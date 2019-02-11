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غبار يحجب الرؤية في نجران لمدة 13 ساعة

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية يسبب إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك بمنطقة نجران وتشمل: ” شرورة، والأجزاء المجاورة لها “.

وقالت الهيئة في بيان لها أن الحالة المذكورة ستبدأ في الـ11 من صباح اليوم الاثنين ولمدة 13 ساعة، مطالبة بضرورة توخي الحذر وخاصةً لقائدي المركبات حرصاً على سلامتهم.

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يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، حائل، الجوف) وأجزاء من الحدود الشمالية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية).


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