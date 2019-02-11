شكرا لقرائتكم تفاصيل أول بطولة نسائية خليجية في الصالة الخضراء بالخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الخبر

يستعد الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، لتنظيم أول بطولة خليجية نسائية لكرة القدم تحت عنوان ”الكرة تجمعنا”، وذلك من 1 إلى 6 مارس المقبل في الصالة الخضراء في الخبر.

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ويشارك 16 فريقًا سيخوضون المواجهات بنظام الإقصاء “خروج المغلوب”، وذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

وتضم البطولة فرق من المملكة وهي: ” المملكة، شعلة الشرقية، اليمامة، لوردز، يونايتد ايقلز، سنيكس، رويالز، جدة ايقلز، التحدي، اتحاد الملوك ” ، إضافة إلى أندية خليجية من الإمارات والكويت والبحرين وعمان.

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