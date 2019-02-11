تفاصيل أول بطولة نسائية خليجية في الصالة الخضراء بالخبر

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الخبر
يستعد الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، لتنظيم أول بطولة خليجية نسائية لكرة القدم تحت عنوان ”الكرة تجمعنا”، وذلك من 1 إلى 6 مارس المقبل في الصالة الخضراء في الخبر.
ويشارك 16 فريقًا سيخوضون المواجهات بنظام الإقصاء “خروج المغلوب”، وذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.
وتضم البطولة فرق من المملكة وهي: ” المملكة، شعلة الشرقية، اليمامة، لوردز، يونايتد ايقلز، سنيكس، رويالز، جدة ايقلز، التحدي، اتحاد الملوك ” ، إضافة إلى أندية خليجية من الإمارات والكويت والبحرين وعمان.
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