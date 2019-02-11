شكرا لقرائتكم مصر تحدد موقفها النهائي من عودة العلاقات مع قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القاهرة

أكدت وزارة الخارجية المصرية ثبات الموقف المصري تجاه مقاطعة قطر في ظل عدم تغيير سياستها واستمرار ممارساتها المناهضة للقضايا العربية.

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جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري، سامح شكري الذي شدد في تصريحاته لقنوات ”الحياة” و”ONE” المصريتين أن فض المقاطعة مع قطر مرهون بتغيير ملموس في سياستها، بحيث لا تسبب آثاراً سلبية على مصر وشعبها.

وأضاف سامح شكري قائلاً إن “فكرة المصالحة لم أسمعها من الشركاء والموقف متسق وثابت حيال قطر”.

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