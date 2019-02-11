شكرا لقرائتكم زلاجة مخدرات بداخلها 312 ألف قرص كبتاجون في قبضة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - تبوك

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة تبوك من إحباط تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة عبر زلاجة يقودها شخص من الجنسية المصرية.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة فقد تمكنت الدوريات البحرية بحرس الحدود- بتوفيق الله تعالى – يوم السبت الموافق ٤ /٦ / ١٤٤٠هـ من رصد هدف بحري عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك.

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وتم على الفور توجيه الدوريات البحرية للتحقق من وضعه حيث اتضح أنه زلاجة بحرية على متنها شخص واحد من الجنسية المصرية وبحوزته (٣١٢٧٤٧) ثلاثمائة واثنا عشر ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون قرص إمفيتامين (كبتاجون مخدر) وتم القبض عليه وضبط المواد المخدرة وتنفيذ كافة الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.

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