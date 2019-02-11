الان تتابع “تعليم الطائف”: إدراج مدارس جديدة وتمديد إدخال رغبات حركة النقل الداخلي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:
وجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات اعتبارا من اليوم الإثنين 1440/6/6 إلى نهاية دوام يوم الأحد 1440/6/12 وذلك عبر نظام نور.
وتم إدراج المدارس التالية في نظام نور ضمن رغبات النقل الداخلي، وهي: مدرسة أبي الحسن الندوي المتوسطة الملحقة بمدرسة وج الابتدائية للبنين، وبرنامج العوق البصري مع ابتدائية العدل للبنات، وبرنامج العوق البصري مع ابتدائية العطيف للبنات.
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