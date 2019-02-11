كيفية الحجز في قطار الحرمين السريع.. وأسعار التذاكر

قطار الحرمين السريع نشرت الصفحة الرسمية لقطار الحرمين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” بأنها قد أتاحت إصدار التذاكر عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمواطنين الآن حجز تذاكر القطار للذهاب والعودة عبر الإنترنت، وأيضا أعلنت المؤسسة العامة لخطوط السكة الحديد بالسعودية عن أسعار تذاكر القطار لجميع الدرجات لإمكانية الاختيار بينهم بسهولة، وإليكم طريقة الحجز وأسعار التذاكر، تابعونا.

كيفية الحجز في قطار الحرمين

ويمكن الآن شراء تذاكر الحجز في قطار الحرمين إلكترونياً، وذلك عبر رابط المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، حيث تتيح الخدمة حجز التذاكر سواء للذهاب أو العودة بمنتهى السهولة، وإليكم خطوات الحجز:

خطوات حجز قطار الحرمين

أولا قم بالدخول إلى موقع قطار الحرمين السريع.

قم باختيار أحد الخانات” ذهاب، ذهاب وعودة”.

قم بالاختبار بين” محطة المغادرة، محطة الوصول”.

قم بتحديد تاريخ المغادرة وتاريخ الوصول.

قم باختيار درجة السفر.

حدد عدد أفراد الرحلة.

تحديد عدد الاطفال الموجودين فى الرحلة.

قم بالضغط على البحث، وأتمم عملية الحجز.

تذاكر قطار الحرمين المخفضة

ويذكر أن أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع مخفضة بنسبة تصل إلى 50% وذلك خلال المرحلة الترويجية للقطار والتي تستمر لمدة شهرين منذ بداية أول رحلة بالقطار، وتكون الأسعار كالتالي:

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أسعار تذاكر قطار الحرمين

أما عن أسعار تذاكر قطار الحرمين الثابتة، والذي يمر بمكة المكرمة، وبجدة، ومطار الملك عبد العزيز، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، المدينة المنورة، موضحة في التالي:

أهم المعلومات عن قطار الحرمين

يبلغ الخط الحديدي الخاص بقطار الحرمين إلى 450 كم، وتحتوى محطاته على مسجد، وصالات كبار السن.

يتسع القطار لنقل 417 راكب في الرحلة الواحدة، وتصل طاقته الاستيعابية السنوية لنقل 60 مليون راكب سنوياً.

تتميز محطاته بوجود صالات للمغادرة وصالات للقدوم، يوجد به مركز للدفاع المدني، ومهبط خاص بالطائرات، إلى جانب العديد من الأسواق والكافيهات والمطاعم.

ويذكر أن أولى رحلات قطار الحرمين السريع سوف تنطلق يوم 11 من أكتوبر الحالي، على أن تبدأ الرحلات لمدة 4 أيام في الأسبوع وهم الخميس، الجمعة، السبت، الأحد من كل أسبوع، وسوف تزداد عدد الرحلات اليومية بشكل تدريج لشمل باقي أيام الأسبوع.

ونجد أن أهمية قطار الحرمين تكمن في مواجهة العدد الكبير من الحجاج والمعتمرين من الداخل والخارج، ومن أجل تخفيف الزحام بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتوفير الأمان والراحة والسرعة للمواطنين.

رقم حجز قطار الحرمين

ويمكن أيضا حجز وشراء تذاكر قطار الحرمين عن طريق الاتصال برقم الهاتف الذي حددته هيئة النقل بالمملكة العربية السعودية.

رقم حجز قطار الحرمين 920004433.

حجز قطار الحرمين مكة المدينة

كما يمكنك حجز قطار الحرمين مكة المدينة عن طريقة اتباع الطريقة المذكورة فى الأعلى مع تحديد محطة المغادرة مكة، ومحطة الوصول المدينة، وتحديد الدرجة ، وعدد أفراد الرحلة، والتاريخ.

شراء تذاكر قطار الحرمين

حيث يواصل قطار الحرمين السريع عملية التسهيل على مستخدميه وذلك من خلال توفير خدمة شراء التذاكر أونلاين من خلال اتباع الخطوات التالية: