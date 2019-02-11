شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: ضبط مصري حاول تهريب 312 ألف قرص إمفيتامين عبر زلاجة بحرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

ضبطت الدوريات البحرية التابعة للمديرية العامة لحرس الحدود، مهرباً مصرياً بحوزته 312747 قرص إمفيتامين مخدر عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك مستخدما زلاجة بحرية على متنها الحبوب.

وفي التفاصيل، فقد صرح المتحدث باسم حرس الحدود بأنه استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة، ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة، فقد تمكنت الدوريات البحرية بحرس الحدود -بتوفيق الله تعالى- يوم السبت الموافق 1440/6/4 من رصد هدف بحري عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك، وتم على الفور توجيه الدوريات البحرية للتحقق من وضعه، حيث اتضح أنه زلاجة بحرية على متنها شخص واحد من الجنسية المصرية، وبحوزته (312747) قرص إمفيتامين (كبتاجون مخدر)، وتم القبض عليه، وضبط المواد المخدرة، وتنفيذ كافة الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبنائه.

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