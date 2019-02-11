تقني الباحة يحقق المركز الأول على مستوى المملكة في قياس رضا المتدربين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الباحة

حقق التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة ممثلاً في الكليات التقنية وفروعها المركز الأول للعام الحالي, وذلك في استبانة قياس رضا المتدربين على مستوى مناطق المملكة حسب النتائج المرصودة لمعدلات الأداء العام بنسبة بلغت 80.3 % وهي الأعلى على مستوى المملكة.

ونوه مدير عام التدريب التقني والمهني بالباحة مرعي بن سعد القرني أن جودة العملية التدريبية وآلياتها ومرونة التعامل مع أنظمتها المعتمدة ومدى فعالية البرامج التدريبية وانعكاسها على أداء المتدربين والمتدربات ووضوح شروط القبول والتسجيل والإجراءات الإدارية في الوحدات التدريبية بشكل عام كانت من أولويات وإهتمام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة, بالإضافة إلى الوحدات التدريبية.

وأشار القرني إلى أن نظام الشكاوى والاقتراحات لدى الوحدات التدريبية يجد تفاعلاً واهتماماً من قبل الإدارة وهذا أحد أسباب رضا المتدربين في الكليات التقنية والمعاهد، مؤكداً بأن هذا النجاح سيكون حافزاً لتقديم المزيد في خدمة أبناء وبنات المنطقة ورفع مستوى رضاء المستفيدين.