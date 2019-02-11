إنعقاد القمة الوزارية الرابعة لسلامة المرضى في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله تستضيف المملكة القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى وذلك خلال الفترة 25-26 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 2-3 مارس 2019 في محافظة جدة ، حيث تعتبر هذه القمة أحد أهم المبادرات الداعمة لسلامة المرضى على المستوى الدولي و الأولى من نوعها في المنطقة.

وأعرب مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د عبدالإله الهوساوي عن عظيم شكره وإمتنانه للمقام السامي الكريم على رعايته للمؤتمر والتي تجسد إهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للخدمات الصحية والحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع .

وأضاف د الهوساوي أن المؤتمر سيحظى بمشاركة دولية واسعة من خلال حضور العديد من وزراء الصحة في أكثر من ٥٠ دولة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية وخبراء ومختصين في مجال السلامة وبالأخص سلامة المرضى .

وأشار إلى أن تنظيم هذه القمــة، يوضّح الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في دعم سلامة المرضى على المستوى الإقليمي و الدولي، و تأتي إستمراراً لسلســلة قمــم سلامة المرضــى التــي بــدأت فــي عـام 2016 م مـن قبـل المملكـة المتحـدة وجمهوريـة ألمانيـا الإتحادية بدعـم مـن منظمـة الصحـة العالميـة WHO وذلك في محاولـة لتعزيـز ودعـم الحـراك العالمـي لسـلامة المرضـى، حيث سـتركز هـذه القمة علـى الإسـتراتيجيات التـي سـتدعم تكامـل سلامة المرضـى كأحـد العناصـر الأساسية فـي تحقيـق الرعايـة الصحيـة الشـاملة فـي جميـع الـدول بهـدف زيادة الوعــي، وتعزيــز قابليــة التطبيــق، خصوصــا فــي ظــل النهوض المتســارع للمــوارد، ومــن خــلال إشــراك أصحــاب العلاقة فـي مناقشـات مثمـرة تغطـي مجموعـة مـن المواضيـع الهامـة مثـل (تمكيـن المرضـى، وضـع السياسـات، والصحـة الرقميـة وآثارهـا علـى سلامة المرضـى).

تجدر الإشارة أن سلامة المرضى تعتبر إحدى أهم أولويات منظومة الصحة بإعتبارها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية، كما أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد أحد مبادرات منظومة الصحة لتحسين الرعاية الصحية، وإنفاذًا لإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي ، حيث يُمثل المركز المرجعية الوطنية في جميع الأمور المتعلقة بسلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية، ويعمل على وضع الإستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، والتأكد من تناغمها مع مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي.