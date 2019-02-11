تكليف الدكتور سامي برهمين عميدًا لمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة

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أصدر معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر باحسين بافيل، قرارًا إداريًا بتكليف سعادة الدكتور سامي بن ياسين بن أحمد برهمين، عميدًا لمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، اعتبارًا من تاريخ 06-06-1440هـ.

سائلاً الله عز وجل أن يعينه ويوفقه على أداء الواجب تجاه العلم وطلابه، والارتقاء بهذه الجامعة للوصول إلى الأهداف المنشودة.