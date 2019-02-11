نائب وزير البيئة و مدير جامعة الملك فيصل يناقشان تحسين أداء المبادرات المشتركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ومعالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، في مقر الجامعة بالأحساء الاجتماع التحضيري الخاص بالشراكة بين الوزارة والجامعة.

وناقش الاجتماع سبل دعم العمل المشترك وتطويره، وفرص تحسين أداء المبادرات المشتركة بين الوزارة والجامعة، وتطويرها والتعاون المستمر الذي يمكن تحقيق التكامل في الرؤى والمواضيع المختلفة التي تخدم الجانبين؛ إضافة إلى دعم جهود التوصل لآفاق أرحب في العمل، والاتفاق بين المسؤولين من الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة وتطويرها في المجالات المنشودة.

وقال المهندس المشيطي، إن اللقاء كان إيجابياً وشفافاً، وتواقون إلى تعزيز عمل مشترك يحقق مصلحة الجانبين، وتحقيق أكبر قدر من التعاون الممتد الذي يخدم الكيانين، ونعمل سوياً لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة – أيدها الله - من خلال مواكبة مستجدات رؤية المملكة 2030، وما تحمله من زخم كبير يتماشى مع حجم الأعمال المسندة للجهات المختصة.

وقدم معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، شكره وتقديره لمدير جامعة الملك فيصل، راجياً أن يكون التعاون على مستوى حجم التطلعات.

وقام المهندس المشيطي خلال زيارته لجامعة الملك فيصل، بجولة في معرض المنتجات البحثية والاقتصادية، ومحطة الأبحاث والتطوير، كما شاهد معاليه والحضور عرضاً مرئياً عن منجزات الجامعة وتطلعاتها المستقبلية، واطلع على عرض آخر عن واحة الأحساء للابتكار والتقنية ومركز الأعمال.