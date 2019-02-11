، لأغرب سبب في تاريخ الطيران .. هبوط اضطراري لطائرة ركاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حالة غريبة، وربما الوحيدة من نوعها في تاريخ الطيران، أجبرت طائرة تابعة لخطوط "جيت 2" متجهة من اسكتلندا إلى إسبانيا على الهبوط في إنجلترا لسبب غريب، وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية بريطانية.

فُوجئ ركاب الطائرة المتوجهة من غلاسكو إلى تنيريفي بالهبوط في مدينة مانشستر الإنجليزية، والسبب عدم وجود ماءٍ كافٍ لإعداد القهوة والشاي للمسافرين، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وكانت الرحلة قد انطلقت صباح الأحد من غلاسكو، لكنها اضطرت إلى تغيير وجهتها، بعد قليل لتحط في مانشستر، وذلك بعد اكتشاف مشكلة المياه، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وكان يُفترض في الطائرة أن تمر فوق أجواء إيرلندا، بحسب المسار المقرر للرحلة، وقبل أن تغيّر وجهتها.

وكتبت إحدى المسافرات على الطائرة واسمها صوفي كلاير موريسون؛ مغرّدة على حسابها في "تويتر" موجهة تغريدتها إلى شركة الطيران "جيت 2" تقول "رحلة الطائرة من غلاسكو إلى تنيريفي اضطرت إلى تحويل مسارها والهبوط اضطراريا في مانشستر لعدم وجود ماءٍ كافٍ لإعداد المشروبات الساخنة.. يا للهول، قدّموا عذراً مقبولاً المرة المقبلة"، وأضافت قائلة إنها ستسافر في المرات المقبلة على متن خطوط جوية أخرى.

وقالت راكبة أخرى اسمها كوليت كونولي؛ "أشعر بالامتعاض مما حدث.. أفسدوا عطلتي قبل حتى أن تبدأ.. الأولاد يبكون.. شكراً لكم".

واعتذرت شركة الخطوط الجوية عن الواقعة، لكنها قالت إن المسافرين نُقلوا على وجه السرعة إلى طائرة أخرى، بعدما حطت في مانشستر مباشرة.

وأكّد متحدث باسم "جيت 2"، أن الطائرة الثانية توجهت إلى تنيريفي وحطت بأمن وسلام، مشيراً إلى أن تأخيراً بسيطاً نجم عن هذا "الحادث العارض".