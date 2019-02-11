، تبوك .. مهرِّب مصري على زلاجة بحرية والضبطية مخدرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - 312 ألف حبة "إمفيتامين" .. وحرس الحدود: رجالنا في الموعد

تمكنت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة تبوك، بعد توفيق الله تعالى، السبت الماضي، من رصد هدف بحري عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك، وتم على الفور توجيه الدوريات البحرية للتحقق من وضعه والتعامل معه.

اتضح أن الهدف المرصود زلاجة بحرية على متنها شخص يحمل الجنسية المصرية، وبحوزته (٣١٢٧٤٧) قرص إمفيتامين (كبتاجون مخدر)، وتم القبض عليه، وضُبطت المواد المخدرة، وتم تنفيذ الإجراءات النظامية كافة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة، ومحاولات عناصرها تهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة.

وأكّد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن رجال حرس الحدود سيتصدّون -بعون الله وتوفيقه- لكل محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.