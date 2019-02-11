، شبح إنفلونزا الخنازير يُثير الرعب بـ "ولادة أبو عريش" ويفتح تحقيقات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "صحة جازان": إجراءات تُتخذ حال التجاوز ولم تُسجل إصابة بـ "كورونا"

كشفت مصادر لـ "الخليج 365"، أنه فُتح تحقيق في قسم الولادة بمستشفى أبو عريش العام على خلفية ارتباك وتوقف في العمل نظير الاشتباه في حالة بإصابتها بـ "كورونا" أو إنفلونزا خنازير، وعدم الالتزام من قِبل بعض طاقم العمل في القسم بمعايير التعامل مع الحالات المشتبه فيها، وعدم استخدام الأدوات الشخصية حتى في ممرات المستشفى؛ ما أثار الرعب بين منسوبي المستشفى، وقاد قسم مكافحة العدوى إلى تسجيل الواقعة وإبلاغ الإدارة.

وأكدت المصادر أن قسم الولادة تم إغلاقه لمدة من أجل تعقيمه كاملاً نتيجة عدم التعامل مع الحالة بالشكل المطلوب وفق معايير وبروتوكولات مكافحة العدوى احترازياً، فيما أشارت إلى أن إدارة المستشفى وجّهت بفتح التحقيق في الحادثة من قِبل قسم المتابعة في المستشفى.

من جانبه، قال المتحدث باسم "الصحة" في جازان، نبيل غاوي؛ لـ "الخليج 365"، تعليقاً على الموضوع، إنه يتم تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية ويتم تدريب الممارسين الصحيين بصفة دورية والتأكيد على الالتزام باتباع التعليمات الخاصة بمكافحة العدوى.

وأضاف: كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التجاوز وعدم الالتزام، حرصاً على سلامة العاملين والمرضى والمراجعين، علماً بأنه لم يتم تسجيل أيّ حالات إصابة بمرض "كورونا" بالمنطقة، ولله الحمد.