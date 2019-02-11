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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ الرياض والشرقية من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
ووفق الأرصاد، تبدأ الحالتان الساعة الثانية ظهر اليوم، وتتواصل حتى الساعة الثانية فجر يوم غد، وتشمل في الشرقية: (النعيرية، وحفر الباطن، والخفجي، والدمام، والظهران، والجبيل، والقيصومة، والأجزاء المجاورة)، كما تشمل في الرياض: (المجمعة، والخرج، والزلفي، ورماح، والدوادمي، ووادي الدواسر، والرياض).
حالة تتواصل حتى فجر غد.. تنبيهان متقدمان للرياض والشرقيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ الرياض والشرقية من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
ووفق الأرصاد، تبدأ الحالتان الساعة الثانية ظهر اليوم، وتتواصل حتى الساعة الثانية فجر يوم غد، وتشمل في الشرقية: (النعيرية، وحفر الباطن، والخفجي، والدمام، والظهران، والجبيل، والقيصومة، والأجزاء المجاورة)، كما تشمل في الرياض: (المجمعة، والخرج، والزلفي، ورماح، والدوادمي، ووادي الدواسر، والرياض).
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
08:58 AM
بدايتها الثانية ظهر اليوم وتمتد لتشمل محافظات عدة في المنطقتين
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ الرياض والشرقية من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
ووفق الأرصاد، تبدأ الحالتان الساعة الثانية ظهر اليوم، وتتواصل حتى الساعة الثانية فجر يوم غد، وتشمل في الشرقية: (النعيرية، وحفر الباطن، والخفجي، والدمام، والظهران، والجبيل، والقيصومة، والأجزاء المجاورة)، كما تشمل في الرياض: (المجمعة، والخرج، والزلفي، ورماح، والدوادمي، ووادي الدواسر، والرياض).
، حالة تتواصل حتى فجر غد.. تنبيهان متقدمان للرياض والشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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