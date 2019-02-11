، "الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية على 7 مناطق ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، حائل، الجوف) وأجزاء من الحدود الشمالية.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية على 7 مناطقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-11
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، حائل، الجوف) وأجزاء من الحدود الشمالية.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
08:23 AM
سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، حائل، الجوف) وأجزاء من الحدود الشمالية.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، "الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية على 7 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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