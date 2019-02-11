بالصور.. قائد القوات المشتركة الأمير “فهد بن تركي” في زيارة لمأرب

اجتمع صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود بقادة التحالف العسكريين للقوات العاملة في مأرب من الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واطلع سموه على آخر المستجدات والموقف العملياتي وسير العمليات العسكرية.
وحضر الاجتماع فخامة نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن الأحمر ووزير الدفاع معالي الفريق الركن / محمد علي المقدشي ، اللذين اجتمعا لاحقاً مع قادة الوحدات العسكرية اليمنية في كل من المناطق ( الثالثة والسادسة والسابعة). وقد كان لحضور فخامة النائب ومعالي وزير الدفاع لإجتماع قيادة التحالف الأثر الكبير في تأكيد العزم من دول التحالف على مواصله العمليات العسكريه وطرد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سلطتها على كامل التراب اليمني .
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