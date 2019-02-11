الرئيس عباس يجتمع مع الملك سلمان اليوم وهذا ما سيتم بحثه

من المقرر أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، يوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية؛ للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال سفير فلسطين لدى المملكة بسام الأغا في حديث إذاعي تابعته (سوا) إن زيارة الرئيس عباس إلى السعودية، تأتي استمرارا للتواصل بين القيادتين الفلسطينية والسعودية.

وأوضح أن لقاء الرئيس عباس والملك سلمان سيتم بحضور عدد من الأمراء والوزراء، موضحا أنه سيتناول كل القضايا على الساحتين الفلسطينية والدولية.

وأشار الأغا إلى أن الرئيس عباس على تواصل دائم مع خادم الحرمين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ على الصعيد السياسي.

وأكد الموقف السعودي المعروف تجاه القضية الفلسطينية والقدس والشرعية الفلسطينية، موضحا أن المملكة دائما مع الشرعية والحق والعدالة الفلسطينية، وتتبنى المبادرات، منها مبادرة السلام العربية.

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وأضاف أن هذه الزيارة تأتي ردًا على كل ما يشاع بأن المملكة السعودية ذاهبة إلى التطبيع، مشددًا على أن السعودية تتصدى لكل من يحاول التطبيع مع إسرائيل.