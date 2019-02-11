فورد إيدج وفورد إسكيب.. تعرف على أبرز الفروق

: توجد فورد إسكيب المنتمية لفئة السيارات الكروس أوفر الصغيرة منذ نحو 20 عاما بينما ظهرت شقيقتها “الأكبر نسبيا” في الأسواق منذ بداية العقد الجاري. عرض موقع “اوتو جايد” مقارنة بين السيارتين شملت المساحة الداخلية ومساحة الشحن والتجهيزات التكنولوجية ودرجة استهلاك الوقود. ويبدأ سعر فورد إيدج من 96 ألف ريال تقريبا بينما يسجل سعر الفئة الأولى من إسكيب نحو 107 آلاف ريال. المساحة الداخلية: تتساوى السيارتان في مساحة الرأس والقدمين بينما تقل في المقعد الخلفي في إسكيب. وتزيد إيدج على إسكيب في الأبعاد وكذلك في الطول بمقدار قدم وتزيد في المساحة الداخلية العامة على شقيقتها مما يجعلها مناسبة لركوب خمسة أفراد بارتياح. مساحة الشحن: تبلغ مساحة الشحن خلف المقعد الخلفي في إسكيب نحو 0.962 متر مكعب، ويسمح طي المقعد الخلفي بمساحة شحن مماثلة. أما في إيدج تزيد مساحة الشحن خلف المقعد الخلفي إلى 1.1 متر مكعب..، وبطي المقعد الخلفي تتضاعف أيضا سعة الشحن. التكنولوجيا: تعتمد إسكيب على نظام الاتصال بالانترنت FordPass 4G كتجهيز أساسي بكل الفئات. ومن الخصائص الأخرى مثبت سرعة، ونظام الحفاظ على الحارة المرورية لكنهما في الفئات الأعلى. تكنولوجيا إيدج: تعتمد إيدج على باقة فورد Co-Pilot360 المتقدمة منها جهاز مساعد لعجلة القيادة،وجهاز الحفاظ على الحارة المرورية. محرك إسكيب: تعتمد إسكيب على محرك تربو 2.0 لتر (أربع اسطوانات) يولد 245 حصانا وناقل حركة أوتوماتيكي ست سرعات ونظام دفع كلي باستثناء الفئة الأدنى. إدج: تقدم إيدج خيارين من المحركات الأول القياسي التربو سعة 2.0 لتر (أربع اسطوانات) ويزيد بخمسة أحصنة عن محرك إسكيب، والآخر 2.7 لتر تربو V6 بفئة ST ويولد 335 حصانا. الوقود : أفضل محركات إسكيب في توفير الوقود هو إيكوبوست 1.5 المثبت بالفئات المتوسطة ويسجل نحو 42 كيلومترا لكل جالون (3.8 لتر في المتوسط) بالطرق السريعة وبالمدينة وذلك في وضع السيارة على نظام الجر الأمامي. إيدج: رغم كبر أبعادها قليلا عن إسكيب إلا أن فئات إيدج التي تعمل بنظام جر أمامي سجلت زهاء 47 كيلومترا في استهلاك الوقود في المتوسط.



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