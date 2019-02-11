دعوى قضائية ضد أبل بسبب تشغيل هواتف أيفون

: تواجه شركة أبل ، دعوى قضائية رفعها جاي برودسكي في كاليفورنيا، تزعم أنها لا تحصل على موافقة المستخدم لتمكين المصادقة الثنائية. وحسب ما جاء في موقع “أبل إنسايدر”، أكدت الدعوى أنه بمجرد إتمام عملية التمكين تفرض المصادقة الثنائية عامل تسجيل غريبا يتطلب من المستخدم تذكر كلمة المرور، والوصول إلى جهاز موثوق به أو رقم هاتف عند تمكين الجهاز. وتزعم مستندات الإيداع المرفقة بالدعوى أن الضرر لا يزال يستهدف العديد من مستخدمي هواتف أيفون، مشيرة إلى أن تلك الأمور تسببت في خسائر اقتصادية، تتمثل في إضاعة الوقت الشخصي لعملية تسجيل دخول موسعة، والتي أصبحت خطوة متعددة المراحل. وعلى الرغم من كون القضية مثارة منذ عام 2015، فإن التحديثات الأخيرة لأنظمة التشغيل الخاصة بالشركة الأميركية وهواتفها الذكية الشهيرة لم تشهد أي علاج واضح لتلك المشكلات الفنية..، والتي أثارت خلال سنوات قليلة مضت موجة من الغضب بسبب الصعوبات التي قد تواجه مستخدمي أيفون في بعض البلدان للبدء في استخدام الهواتف بشكل طبيعي.



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