بالصور.. أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة جمهورية كوبا لدى المملكة

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأحد، حفل سفارة جمهورية كوبا لدى المملكة؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال أمير الرياض عند وصوله مقر الحفل، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة أورلاندو ريكيحو جوال، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

