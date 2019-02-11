شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الزيارة غير المعلنة لوزير الدفاع الأمريكي في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

بدأ وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان ، اليوم ، زيارة إلى أفغانستان تهدف إلى تقييم الوضع في أفغانستان التي يريد الرئيس دونالد ترمب أن يسحب منها القوات الأمريكية المتمركزة فيها منذ 17 عاما.

وخلال هذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقاً لدواع أمنية سيجري الوزير الأمريكي محادثات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني وقائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر.

ويسعى شاناهان إلى طمأنة الحكومة الأفغانية بشأن محادثات السلام المباشرة التي تجريها واشنطن مع طالبان منذ الصيف.