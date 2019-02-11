شكرا لقرائتكم حملة اعتقالات حوثية في صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت مصادر قبلية في العاصمة اليمنية صنعاء أن ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في حملتها لاعتقال عدد من أبناء محافظة حجة، الواقعة شمال غرب البلاد، على خلفية المعارك الدائرة مع قبائل حجور.

وشن جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات الحوثية حملة اعتقالات وملاحقات طالت بوجه خاص أبناء قبيلة حجور حجة المتواجدين في العاصمة صنعاء.

وقامت ميليشيات الحوثي باعتقال قاسم عمير من أبناء حجور وآخرين في العاصمة صنعاء، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

يأتي ذلك تواصلا لحملات اعتقالات تشنها الميليشيات الحوثية التي أخفقت منذ أسابيع في اقتحام مناطق قبائل حجور، رغم تحشيداتها العسكرية، والتي تصدت لها القبائل بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، واستطاعت طردها من مناطق واسعة.

وأكدت مصادر متطابقة أن ميليشيات الحوثي كثفت من ملاحقاتها لأبناء حجور في العاصمة صنعاء، عقب تكبدها خسائر فادحة في المواجهات الجارية في محافظة حجة مع قبائل حجور.

وأشارت إلى أنه ومنذ بدء المعارك التي تشنها الميليشيات ضد قبائل حجور في حجة، فإن أبناء المحافظة القاطنين في صنعاء يواجهون مضايقات متزايدة، وكثير منهم، سواءً من البرلمانيين أو أعضاء مجلس الشورى أو التجار، وضعوا تحت مراقبة شديدة من قبل المليشيات وأجهزتها الأمنية.

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