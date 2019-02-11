3 آلاف مستفيد من «حافز» يلتحقون بسوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر جمادى الأولى 3012 مستفيدا، عدد الإناث منهم 1553 والذكور 1459، وذلك وفقا لإحصائية صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أمس.

وأوضح الصندوق أنه أودع 392 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 264 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، عن جمادى الأولى 1440.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف الصندوق ورسالته في تمكين أبناء الوطن وبناته من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

إحصائية حافز لشهر جمادى الأولى

مستفيدون التحقوا بسوق العمل

3012مستفيدا

الإناث

1553

الذكور

1459

مستفيدون صرفوا مكافآت

المبالغ المودعة

392مليون ريال

عدد المستفيدين

264ألف مستفيد