منع عرض المكونات الغذائية المضللة ومهلة 3 أشهر للمنتجين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء عرض المكونات بطريقة مضللة على بطاقات المواد الغذائية، فيما منحت المصنعين والمستوردين مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنها اتخذت إجراءات لمنع عرض بعض العناصر والمكونات بطريقة مضللة على بطاقات المواد الغذائية، وأصدرت تعميما لمصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية بهذا الخصوص، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في التعميم بعد انتهاء المهلة.

وقال المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان إن الهيئة اتخذت تلك الإجراءات بعد ملاحظة عرض عدد من مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية بعض المكونات أو العناصر على بطاقات المواد الغذائية وإبرازها بخط واضح وكبير على واجهة البطاقة الغذائية أو الدعاية لها من خلال وسائل التواصل، ما يتسبب في التضليل واللبس لدى المستهلك بأن لتلك المكونات أو العناصر أثرا صحيا رغم عدم صحة ذلك، ومن أمثلة ذلك عرض الرقم الهيدروجيني في مياه الشرب المعبأة، وعرض المعونات الحيوية في منتجات الحليب والألبان.