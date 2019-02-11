حملة توعوية في حماية الرياض للقضاء على العنف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تستهدف نحو 200 مستفيدة من طالبات الجامعة السعودية الالكترونية والكادر الوظيفي العامل معهم، أطلقت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، أمس إحدى حملاتها التوعوية.

وتتضمن الحملة تقديم إرشادات توعوية وتوجيهات حول مفهوم العنف وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية منه والقضاء عليه، مع التعريف بدور الوحدة في هذا الجانب وتوضيح آلية التواصل وتقديم البلاغات.

من جهة أخرى شاركت الوحدة في فعالية «يدا بيد ضد العنف»، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، وتم عريف الزوار ومنسوبي الإدارة بنظام حماية الطفل من الإيذاء ولائحته التنفيذية عن طريق المنشورات التوعوية والمطبوعات والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات للحاضرات.