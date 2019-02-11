السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تعرضت حياة طفلة صغيرة للخطر عندما سقطت عبر السياج وأحاطتها ثلاثة من دببة الباندا في حديقة واقعة جنوب الصين، وفقا لما ذكره موقع South China Morning. واكتفت إحدى الدببة بتفحص الطفلة بغرض الفضول المحض ولم تقم بأي تصرفات تهدد حياتها. وبعد محاولات، أنقذ أحد أعضاء الأمن والسلامة الطفلة بواسطة عصاة. وبالرغم من الخطر الذي كان وشيك الوقوع، صرحت عضوة الأمن والسلامة التابعة للحديقة بأن السياج عال جدا، وأن طوله يبلغ المتران ونصف المتر، ولا يمكن لأي أحد المرور عبره إلا إذا تسلقه عنية.



كانت هذه تفاصيل خبر طفلة تسقط بين دببة الباندا العملاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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