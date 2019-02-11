إندونيسي يهوي بشاحنته بعد اتباع خرائط جوجل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جاكرتا

هوى سائق إندونيسي بشاحنته من على منحدر ليسقط في نهر، وذلك بعد أن فعل فقط مثل كثيرين واستعان بخرائط جوجل عبر الانترنت لمعرفة الطريق.

وذكرت صحيفة «جاكرتا بوست» أمس أن السائق أجوس تري بامونكاس لم يكن متأكدا من طريق الوصول إلى قرية في بالي لإفراغ حمولة الحجر التي كان ينقلها في شاحنته من منطقة بانيوانجي في جاوة الشرقية، ولكن لسوء الحظ، قاده التطبيق إلى طريق انتهى بسقوط حافلته من على منحدر في نهر ووس بالقرب من قرية بانجار جيلوجور في بلدة يوبود.