الذكاء الاصطناعي يتعرف على فصائل الكائنات البحرية الدقيقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ سان فرانسيسكو

ابتكر باحثون أمريكيون منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التعرف بشكل آلي على فصائل الكائنات البحرية الدقيقة، مما قد يسمح في المستقبل بتثبيت هذه المنظومة في الروبوتات التي تسبر أغوار البحار والمحيطات.

واستطاعت المنظومة التي ابتكرها باحثون من جامعة ولاية ساوث كارولينا الأمريكية التعرف على ست فصائل مختلفة من المنخربات، وهي كائنات بحرية دقيقة تعيش في أعماق المحيطات منذ أكثر من مئة مليون سنة.

وعندما تموت هذه الكائنات، فإنها تترك خلفها أصدافا صغيرة لا يزيد حجمها عن بضع ملليمترات. وتساعد دراسة هذه الأصداف العلماء في جمع بيانات علمية مهمة بشأن المحيطات مثل تغير درجات حرارتها وتركيزات الأملاح والمواد الكيميائية المختلفة في مياهها وغير ذلك.

ونقل الموقع الالكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث إدجار لوباتون، أستاذ هندسة الكمبيوتر والكهرباء بجامعة ساوث كارولينا، قوله: «في هذه المرحلة، استطاعت المنظومة التعرف على فصائل المنخربات في نحو 80% من التجارب، وهي نسبة أفضل من النتائج التي يحققها الباحثون المتخصصون».