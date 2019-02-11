7 خطوات لإنجاح عمل لجنة الحكام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض حدد الحكم الدولي السكرتير السابق للجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم محمد سعد بخيت، 7 عوامل لإنجاح مشوار الحكم الدولي السابق خليل جلال في رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد أن صدر قرار المكتب التنفيذي لاتحاد القدم بتعيينه رئيسا للجنة. وشدد محمد سعد على أهمية خلق لجنة للتطوير، وأن تعمل لجنة الحكام بجانب لجنة التطوير تحت مسمى لجنة الحكام الرئاسية، بمعنى أن يكون هناك لجنة إدارية للعمل الإداري، وأخرى تطويرية تهتم بالعمل الفني والتطويري. عوامل تساعد جلال على النجاح تجديد الثقة في الحكم المحلي

العمل على صرف جميع مكافآت الحكام وخاصة حكام الفئات العمرية

استحداث لجنة تطوير يرأسها أجنبي تختص بالجانب الفني للحكام والتكاليف

حصر عمل لجنة الحكام في الجانب الإداري دون غيره من الأعمال

الابتعاد عن المجاملة في اختيار أعضاء اللجنة

إعادة مقيمي الحكام لأهمية تواجد المقيم

ضرورة تواجد الحكام الأجانب في الدوري بجانب حكام محليين مميزين بهدف الدمج بينهم



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