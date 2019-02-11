صلاحية الجواز السعودي 10 أعوام وتجديده دون النظر للمدة المتبقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني خدمة تجديد جواز السفر السعودي، دون النظر إلى المدة المتبقية في صلاحية جواز السفر الحالي، وذلك من خلال بوابة وزارة الداخلية للخدمات الالكترونية عبر منصة «أبشر».

وبينت الجوازات أن هذه الخدمة تمكن المواطن من تجديد جواز السفر السعودي له أو لأحد التابعين له «ممن لديه الهوية الوطنية»، الكترونيا في أي وقت دون النظر إلى المدة المتبقية في الجواز، وذلك من خلال الدخول على حسابه الشخصي في بوابة وزارة الداخلية منصة «أبشر» واختيار أيقونة تجديد جواز السفر من قائمة الخدمات الالكترونية وإتمام بقية متطلبات الخدمة.

وأضافت أنه يمكن تجديد الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز في عمر أقل من 21 عاما، أما إذا كان عمر صاحب الجواز 21 سنة أو أكبر، يمكن اختيار مدة صلاحية الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات، وتسلم الجواز من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة التوصيل مع البريد السعودي، حيث يمكن للمواطن تسليم الجواز القديم بعد عملية التجديد من خلال «أبشر» لمكاتب البريد السعودي، وسيجري توصيل الجواز الجديد مع القديم إلى عنوان واصل بعد تسلمه من الجوازات.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضع الجوازات في الأماكن المخصصة والآمنة، وأن أي كشط أو خدش أو تعديل على الجواز يعد تزويرا يحاسب عليه صاحب الجواز، بحسب أنظمة وتعليمات وثائق السفر.