السعودية اليوم / مدني الباحة يدعو لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة



الباحة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد تلقيها تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة لهذا اليوم، يفيد - بمشيئة الله - بتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية، تبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر إلى الساعة 8 مساءً.

وأهاب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

// انتهى //

09:20ت م

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الباحة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد تلقيها تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة لهذا اليوم، يفيد - بمشيئة الله - بتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية، تبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر إلى الساعة 8 مساءً.وأهاب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //09:20ت م0010

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.