السعودية اليوم / وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يبدأ زيارة إلى أفغانستان



كابل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

بدأ وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان ، اليوم ، زيارة إلى أفغانستان تهدف إلى تقييم الوضع في أفغانستان التي يريد الرئيس دونالد ترمب أن يسحب منها القوات الأمريكية المتمركزة فيها منذ 17 عاما.

وخلال هذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقاً لدواع أمنية سيجري الوزير الأمريكي محادثات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني وقائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر.

ويسعى شاناهان إلى طمأنة الحكومة الأفغانية بشأن محادثات السلام المباشرة التي تجريها واشنطن مع طالبان منذ الصيف.

// انتهى //

08:59ت م

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كابل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسبدأ وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان ، اليوم ، زيارة إلى أفغانستان تهدف إلى تقييم الوضع في أفغانستان التي يريد الرئيس دونالد ترمب أن يسحب منها القوات الأمريكية المتمركزة فيها منذ 17 عاما.وخلال هذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقاً لدواع أمنية سيجري الوزير الأمريكي محادثات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني وقائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر.ويسعى شاناهان إلى طمأنة الحكومة الأفغانية بشأن محادثات السلام المباشرة التي تجريها واشنطن مع طالبان منذ الصيف.// انتهى //08:59ت م0009

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