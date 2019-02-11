شكرا لقرائتكم خبر عن الضباب يخيم على الشرقية .. تعرف على طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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