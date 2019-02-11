شكرا لقرائتكم سقطت مروحة شفط ضخمة على مركبته ونجا بأعجوبة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نجا شاب من الموت بأعجوبة بعد أن سقطت فوق مركبته إحدى المراوح الضخمة في أحد أنفاق مكة المكرمة، ونجا بأعجوبة منها، لكن تضررت مركبته.

وأثناء سير أحد الشباب بمركبته في أنفاق محبس الجن فوجئ بارتطام قوي على مقدمة المركبة، تسبب في تهشم واجهتها الأمامية، وتناثر الزجاج، وخروج الوسائد الهوائية منها.

وتمكن الشاب – بفضل الله – من السيطرة على مركبته، وتعرض لصدمة عصبية، وقُدمت له الإسعافات الأولية، واتضح أن إحدى مراوح التهوية الضخمة سقطت على مركبته دون سابق إنذار، ونجا منها بفضل الله.

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