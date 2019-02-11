شكرا لقرائتكم تعطل رحلة جوية متجهة إلى جازان بسبب طائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تعرضت رحلة متجهة من مطار دبي الدولي، إلى مطار الملك عبدالله بجازان، لحادث عرضي، تسبب في إعادة الطائرة مجددًا إلى مدرج مطار دبي.

وأوضحت شركة فلاي دبي، في بيان لها، أن طائرًا اصطدم بأحد محركات الطائرة في الجو، ما تسبب في خلل فني.

وأضافت الشركة أنها اضطرت للعودة إلى مطار دبي، وتم تجهيز طائرة أخرى.

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