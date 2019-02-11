9 وظائف إدارية شاغرة في شركة الكفاح القابضة

: أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات..؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية. وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير المخاطر. . مدير التدقيق الداخلي. . مدقق حسابات أول (عدد 3 وظائف). . مدقق حسابات (عدد 3 وظائف). . محلل الأعمال. وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 إبريل 2019م. وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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