12 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

: أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات..؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية. وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مراقب طرق (عدد 8 وظائف). . خطاط. . كهربائي سيارات. . مشغل معدات. . مراقب عمال. وأوضح البرنامج، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)



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