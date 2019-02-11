الفحوصات الطبية تؤكد أن جثة مفقود وادي الجزل تعود للشاب البلوي

رفعت عدد ضحايا سيول العلا إلى حالتين
أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت لجثة المواطن التي تم العثور عليها، مساء أمس الأحد، في وادي الجزل جنوب محافظة العلا، أنها تعود للشاب «عبدالعزيز خالد البلوي»، الذي فُقد فجر يوم الجمعة الماضي جراء السيول التي جرفت سيارته، بعد استمرار عمليات البحث عنه طوال الأيام الماضية.
وأكدت مصادر مقربة للمفقود، أنه جرى التحقق من هويته بعد العثور على الجثة، ومن المقرر أن تؤدى عليه صلاة الميت غدًا .
وارتفع عدد الضحايا في سيول العلا إلى حالتين، مع التحقق من جثمان البلوي، حيث تعود الجثة الأولى لقريبه المسن الذي جرفته السيول لمسافة «20 كيلو مترًا».
وكان متحدث الدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، قد أعلن أنه «تم العثور على جثة مواطن بالقرب من قرية وقير داخل وادي الجزل (50 كيلو) جنوب العلا، ويرجح أنها تعود للمواطن عبدالعزيز خالد البلوي المفقود في سيل وادي فضلا غرب العلا عند الساعة 5:05 عصر اليوم الأحد، من قبل المواطن هادي الجهني بالقرب من قرية وقير جنوب المحافظة وتبعد عن نقطة انقلاب المركبة (50) كم تقريبًا»، مضيفًا أنه تم توجيه فرق البحث التابعة للدفاع المدني للموقع، وسيخضع الجثمان للتحقق والتثبت من هوية صاحبه من قبل الجهات المعنية .
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