بالصور.. وكيل «عسير» يدشن فعاليات الحملة الخليجية للتوعية بأمراض السرطان

برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، دشن وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، أمس الأحد، فعاليات الحملة الخليجية للتوعية بأمراض السرطان، التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة تحت شعار (40×40)، وذلك في مجمع عسير مول التجاري بأبها.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد وكيل الإمارة حرص الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ومتابعته الدائمة للأنشطة التوعوية في المنطقة، ودعمه الدائم للمشاركات المجتمعية والوصول إلى أكبر عدد من الأفراد في أماكن تواجدهم، منوهًا بأهداف الحملة التي من شأنها رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع، والجهود التي تبذلها المديرية في هذا الشأن.

ورفع مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور خالد الموسى، نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد عسيري وكافة منسوبي الصحة، الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير على دعمه الدائم ورعايته لأنشطة المديرية، التي تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة الصحة على أهمية دور المجتمع وتفعيل التعاون المشترك بين كافة الفئات، والعمل على نشر مفهوم تعزيز الصحة العامة، وما يتضمنه هذا المفهوم من أهداف وخطط وإمكانيات ترمي للمساعدة على تكوين الأسرة السليمة وتثقيفها صحيًا لتؤدي وظائفها في المجتمع بنجاح، مبينًا أن صحة المنطقة حرصت على تشكيل فريق عمل من إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة وقسم التوعية الصحية وبرنامج مكافحة السرطان بمشاركة جمعية زهرة، وتضافرت جهودها لتقدم البرامج التوعوية الهادفة.

ولفت الموسى إلى أن أهمية تفعيل الأسبوع الخليجي للتوعية بأمراض السرطان تحت شعار (40% وقاية و40% شفاء) الذي يهدف إلى مكافحة السلوكيات المتعلقة بالإصابة بأمراضه، وتغيير نمط الحياة في المجتمع لتقليص الارتفاع الملحوظ في نسب حالات المرض، تكمن في نشر ثقافة الوعي وتعميم مفهومه لدى الأجيال القادمة من جميع الفئات العمرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم.

وواصل: «ومن هنا جاءت فكرة هذا النشاط على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون بالتنسيق مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بمتابعة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مقدمًا شكره لوكيل إمارة منطقة عسير على تدشينه فعاليات الحملة والجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح هذه الفعالية» .

عقب ذلك، كرّم وكيل إمارة عسير الجهات الداعمة والمشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، ثم تجول في عدد من الأجنحة والأركان المشاركة في الحملة.

حضر الحفل مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساندة الدكتور صالح البشري، ومدير شؤون المراكز الدكتور زايد الحارثي.

