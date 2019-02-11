شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة عسير يدشن الحملة الخليجية للتوعية بأمراض السرطان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز دشن وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة مساء أمس (الأحد) فعاليات الحملة الخليجية للتوعية بأمراض السرطان، التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة تحت شعار 40×40، بأحد المجمعات التجارية بأبها.
وأكد وكيل الإمارة حرص أمير منطقة عسير ومتابعته الدائمة للأنشطة التوعوية في المنطقة، ودعمه الدائم للمشاركات المجتمعية والوصول إلى أكبر عدد من الأفراد في أماكن تواجدهم، منوهاً بأهداف الحملة التي من شأنها رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع والجهود التي تبذلها المديرية في هذا الشأن.
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