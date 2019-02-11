شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: الكونغرس يوفر «الذخيرة» لأعداء أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير مشرعين أمريكيين بتقديم الذخيرة إلى من يرفعون شعارات «الموت لأمريكا». واعتبر -في مقابلة مع شبكة CBC- أن «من الغريب أن يحاول أعضاء الكونغرس تقييد حلفاء للولايات المتحدة، مثل

اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير مشرعين أمريكيين بتقديم الذخيرة إلى من يرفعون شعارات «الموت لأمريكا». واعتبر -في مقابلة مع شبكة CBC- أن «من الغريب أن يحاول أعضاء الكونغرس تقييد حلفاء للولايات المتحدة، مثل السعودية ، والإمارات، في محاولاتها دحر منظمات إرهابية مثل إيران وحزب الله». وجدد الجبير تحميل الحوثي مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، متعهدا بأن المملكة ستسمح «بشكل مطلق» بمرور الغذاء عبر الموانئ في اليمن. وقال: «نحن نقدم كمية من المساعدات الإنسانية لليمن أكبر من أي بلد في العالم». وزاد: «قدمنا 13 مليار دولار لليمن على مدى 4 سنوات».

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