«دخنة» تسجل أعلى معدل مياه من «أمطار المملكة»

كشفت إحصائية أعدتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن تصدّر مركز دخنة الواقع بالجنوب الغربي لمنطقة القصيم والتابع لمحافظة الرس، في معدل مياه الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ 36 ساعة الماضية، بنسبة 13.6 ملم من المياه.

كما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن محطتي مطار الرياض والأحساء، سجلتا أقل كميات بلغت 00.01 ملم.

وبينت الإحصائية أن هذه النسبة جاءت من الساعة التاسعة صباحًا يوم السبت المنصرم، وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم أمس الأحد.

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الاثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تحدث على مناطق «الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، حائل، والجوف»، وأجزاء من الحدود الشمالية.

وأضافت الهيئة، أن السماء تكون غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على «جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة»، موضحًا أنه غير مُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من «الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية».

ووفق الهيئة، تسجل «القنفذة» أعلى درجة حرارة تصل إلى 38 درجة، وتُسجل «طريف» أدنى درجة حرارة تصل إلى درجتين.

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: «إن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج».

أما عن حالة الخليج العربي، فقد أكدت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت أن تتأثر المملكة خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر المقبلة لتقلبات جوية، يتخللها هطول أمطار على بعض المناطق.

ويوم السبت الماضي، قال المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني: إن «الموجة الهوائية الباردة التي دخلت أجواء المملكة، أمس، تستمر حتى مساء غدٍ الاثنين».

وأضاف القحطاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية»، إن «توقعات هيئة الأرصاد تشير إلى استمرار تأثر أجواء المملكة بتقلبات جوية تنتج عنها رياح نشطة مثيرة للأتربة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وغزيرة في بعض المناطق».

وتابع المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة: «إن الكتلة الهوائية الباردة دخلت أجواء المملكة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وتمتد للمناطق الجنوبية الداخلية للمملكة، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى استمرار هذه الحالة الجوية حتى مساء الاثنين».

وواصل القحطاني، أن «الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار على المدينة المنورة وبعض المناطق الأخرى، حتى يوم الاثنين».

وحول الحالة الجوية الممطرة وانخفاض درجات الحرارة، أوضح القحطاني أنها حالة طبيعية، فما زلنا في فصل الشتاء، وأن فرصة هطول الأمطار بسبب المنخفضات القادمة من الشمال واردة في هذا الوقت من السنة.

وأكد القحطاني أنه مقارنة بالأعوام الماضية، فإن شتاء هذا العام لم يكن بمعدله المعتاد، وكذلك كمية الأمطار التي هطلت لم تكن بمعدلاتها الطبيعية.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن فصل الشتاء ينتهي في 21 من شهر مارس المقبل، وأن البلاد ستدخل بعدها فترة انتقالية قادمة؛ استعدادًا لدخول فصل الصيف.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، تابع يوم أمس الأحد، ما شهدته المنطقة ومحافظاتها من تساقط الأمطار الغزيرة؛ ووجَّه الجهات المعنية ذات العلاقة، ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة.



