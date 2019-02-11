افتتاح أول فرع لبنك ”ميتسوى“ الياباني بالمملكة السعودية

تم تدشين اليوم الأحد بالسعودية، وبالضبط بالعاصمة الرياض، أول بنك ذات فرع ياباني بالمملكة، من طرف السفير الياباني لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، ويحمل هذا البنك ذات الفرع الياباني اسم ”ميتسوى سوميتومو“، والذي يقع مركزه الرسمي والرئيسي في طوكيو اليابان، ويعتبر من بين أكبر المصارف في اليابان والعالم، ويأتي هذا البنك توافقاً مع اتجاه المملكة السعودية في جذب الاستمارات الأجنبية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن السفير الياباني أشار في كلمته خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بالسفارة اليابانية بمدينة الرياض، إلى التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة، خصوصاً في إطار رؤية المملكة 2030، وأن اليابان ترحب كل الترحيب وتأمل أن تكون شريكاً فعالاً في تحقيق هذه الرؤية، وأشار كذلك إلى تطلعه الكبير بأن يقوم البنك الياباني ميتسوى سوميتو، بدور محوري في تنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفي جذب المستثمرين اليابانيين إلى السوق السعودي، وفي حديثه عن البنك، أشار إلى أن البنك ميتسوى يعتبر من بين أكبر البنوك في العالم، والذي يتميز بالخبرة الكبيرة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

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وتتجه المملكة السعودية إلى فتح العديد من فروع البنوك الأجنبية، بهذف جذب المستثمرين الأجانب وذلك لانخفاط أسعار النفط، وللحفاظ على مذخراتها من العملات الأجنبية.

وحسب الزكالة السعودية فإن البنك الياباني سيساهم بشكل كبير في جدب فرص جديدة لتمويل مشاريع تخص النفط والغاز.