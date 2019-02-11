الاستعلام برقم حساب المواطن عن الدفعة الخامسة عشر

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية اخر اخبار حساب المواطن ” برنامج الدعم السعودي ” حيث بدأ المواطنين بالإستعلام والفحص في حساباتهم للمستفيدين من برنامج حساب المواطن ، وذلك بعد إيداع الدفعة الخامسة عشر عن شهر فبراير من البرنامج .

تعرف علي شروط التقديم للحصول علي الأهلية في حساب المواطن

يبحث الكثير من المواطنين عن شروط الحصول علي الأهلية في حساب المواطن ، لذلك نقدم لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم مصرية كافة الشروط للتقديم من خلال الشروط التالية :-

أن يكون سعودي الجنسية ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

توافق البيانات المفصح عنها مع الجهات الرسمية والحكومية

يتم عقد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إن كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لمدة لا تزيد عن 90 يوماً خلال ال 12 شهراً الماضية

رقم حساب المواطن للإستعلام عن الدفعة الخامسة عشر

يعتمد خساب المواطن علي بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدين وذلك عند التسجيل في البرنامج ، ويقوم بمقارنتها بتلك الموجودة في الجهات الحكومية والرسمية ، وقد دعا الحساب كافة المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل في البرنامج إلي الإسراع للتسجيل قبل تاريخ العاشر من فبراير الجاري من اجل الإستفادة من دعم دفعة مارس القادم ، وذلك من خلال الدخول علي الرابط التالي من هـــــنـــــا