شكرا لقرائتكم خبر عن أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون يقسمون على الإخلاص وأداء العمل بأمانة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الأحد)، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم كل من السفير لدى جمهورية سويسرا الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والسفير لدى ألمانيا الاتحادية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والسفير لدى السنغال فهد بن علي الدوسري، والسفير لدى فيتنام سعود بن فهد بن سويلم، والسفير لدى البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم، والسفير لدى ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي، والسفير لدى غانا مشعل بن حمدان الروقي، والسفير لدى إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سامي بن جميل عبدالسلام عبدالله، والسفير لدى مالي خالد بن مبروك الخالد، والسفير لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والسفير لدى زامبيا أسامة بن محمد كرنشي، والسفير لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والسفير لدى الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، قائلين (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدّي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

بعد ذلك تشرف السفراء بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.