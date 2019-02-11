شكرا لقرائتكم خبر عن السفيران الدخيل والفهادي: ثقة غالية ومسؤولية كبيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رفع سفيرا خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، ولدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير رفع سفيرا خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، ولدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الغالية بتعيينهما سفيرين. وقال الدخيل: إن هذه الثقة الغالية شرف كبير، إلاّ أنها مسؤولية كبيرة، في الوقت ذاته، سائلاً الله تعالى أن يوفقه للقيام بها على أكمل وجه، ولخدمة مليكه وبلاده وشعب المملكة العربية السعودية وأكد الفهادي أن توجيهات قيادتنا الرشيدة، فيها كل الحرص على الاهتمام بالمواطنين وتأمين سبل راحتهم ورعايتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. وأعرب عن تطلعاته لتنمية وتعميق الروابط والصلات التي تربط بين البلدين الصديقين المملكة واليابان في شتى المجالات، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفيران الدخيل والفهادي: ثقة غالية ومسؤولية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.