شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب السودان لـ«الخليج 365»: السعودية حامية لمصالح شعبنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (القاهرة)

ثمن السفير السوداني لدى مصر المندوب الدائم في جامعة الدول العربية عبدالمحمود عبدالحليم الجهود السعودية في دعم بلاده، مؤكدا أن السعودية تقف قلبا وقالبا لحماية مصالح شعب السودان، مشيرا إلى أن تخصيص جلسة في البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يجسد الدور البارز لاستقرار السودان.

وأضاف أن السودان ضحية لمكيدة سياسية يتخذها الغرب للضغط على الدول وأساليب استفزازية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والأفريقية، وهذا الأمر تسبب في إدخال السودان في قائمة الإرهاب، وهذا أمر مرفوض. وتوقع السفير أن تنجح الخطط التي وضعتها حكومة بلاده في إنهاء الأزمة التي يقودها بعض الشباب، مبينا أن الاحتجاجات تأتي امتدادا لما تعرض له السودان خلال الفترة الماضية من حصار.