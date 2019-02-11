2002 موظف وموظفة في 80 برنامجاً تدريبياً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz- التحق 2002 موظف وموظفة حكومية بـ(80) برنامجاً تدريبياً ينفذها معهد الإدارة العامة في مركزه الرئيسي وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض. وأوضح متحدث معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن المركز الرئيسي للمعهد بالرياض استقبل 461 موظفاً حكومياً، في (21) برنامجاً تدريبياً، كما ينفذ المركز الرئيسي للمعهد (6) برامج موجهة التحق بها (150) متدرباً، فيما انخرط (637) موظفاً حكومياً، في (25) برنامجاً تدريبياً بفـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة الذي ينفذ برنامجين موجهين والتحق بهما (48) متدرباً.

التحق 2002 موظف وموظفة حكومية بـ(80) برنامجاً تدريبياً ينفذها معهد الإدارة العامة في مركزه الرئيسي وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض. وأوضح متحدث معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن المركز الرئيسي للمعهد بالرياض استقبل 461 موظفاً حكومياً، في (21) برنامجاً تدريبياً، كما ينفذ المركز الرئيسي للمعهد (6) برامج موجهة التحق بها (150) متدرباً، فيما انخرط (637) موظفاً حكومياً، في (25) برنامجاً تدريبياً بفـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة الذي ينفذ برنامجين موجهين والتحق بهما (48) متدرباً.

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