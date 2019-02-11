شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تحذر الغشاشين: السجن عامين.. والغرامة نصف مليون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

حذرت النيابة العامة المتورطين في الغش التجاري من أن العقوبات المقررة بحق المدانين تصل إلى السجن مدة سنتين وغرامة نصف مليون ريال.

وحددت النيابة السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بالغش التجاري، المتمثلة في: الخداع أو الشروع في الخداع بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية - ومصدر المنتج - وقدر المنتج سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، أو بيع منتج مغشوش أو عرضه، أو حيازة منتج مغشوش بقصد المتاجرة، وصنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو أنتجها أو حازها أو باعها أو عرضها.

وأضافت أن من المخالفات الموجبة للمساءلة الجزائية: استعمال آنية أو أوعية أو أغلفة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من المنتجات، أو استيراد عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تستعمل في الغش أو صنعها أو طبعها.